Общество

12 классов в школах Псковской области перешли на дистанционное обучение

12 школьных классов в Псковской области перешли на дистанционное обучение. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 18 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«На сегодняшний день у 26 школьников подтвержден коронавирус, 12 классов перешли на дистанционное обучение», - сказал он.

По словам главы региона, закрылась Павская средняя общеобразовательная школа в Порховском районе, где заболел один из преподавателей. «Пока учреждение будет работать в дистанционном режиме», - пояснил он.

При этом губернатор указал, что Великолукская академия физической культуры и спорта не согласовала с Роспотребнадзором переход на дистанционный режим работы. «Можно понять беспокойство о здоровье студентов, но дистанционный режим обучения надо воспринимать как радикальную меру», - сказал Михаил Ведерников.