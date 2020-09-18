Общество

Игорь Иванов включен в комиссии генсовета Федерации независимых профсоюзов России

Руководитель региональных профсоюзов Игорь Иванов включен в постоянную комиссию генерального совета ФНПР по вопросам собственности профсоюзов и в постоянную комиссию по организационной работе и кадровой политике. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Отметим, что председатель СОП Псковский облсовпроф принимает участие в работе исполкома и генерального Совета ФНПР, который проходит в эти дни в Москве.

В ходе заседания будут рассмотрены вопросы прекращения и подтверждения полномочий членов генерального совета ФНПР, о 30-летии ФНПР, о внесении изменений в примерную инструкцию по проведению отчетов и выборов в профсоюзе и инструкцию по подготовке и проведению отчетно-выборной конференции территориального профобъединения, о профсоюзном бюджете ФНПР на 2021 год, об основных показателях (структуре) сметы доходов и расходов ФНПР на 2021 год.

А также пройдут заседания постоянных комиссий по социальным гарантиям, по нормотворческой деятельности, гендерному равенству, организационной работе и кадровой политике, по защите экономических прав трудящихся, информационной политике, охране труда и защите от экологической опасности.

Также в пресс-службе облсовпрофа сообщили, что председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков наградил Игоря Иванова медалью и почетной грамотой ФНПР за многолетнюю плодотворную деятельность, большой вклад в развитие профсоюзного движения России.