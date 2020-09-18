Общество

Два случая коронавируса зарегистрированы в детсадах Псковской области

В Псковской области зарегистрировано два случая заболевания коронавирусом в детских садах. Об этом сообщил председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 18 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Эти группы закрыты по предписанию Роспотребнадзора», - сказал Александр Седунов.

Говоря об организации учебного процесса в условиях коронавируса, он отметил, что во всех учебных заведениях организовали несколько входов, чтобы потоки детей не пересекались, а также изменили расписание звонков. Кроме того, в школы не пускают не только взрослых, но и тех, кто имеет повышенную температуру и иные признаки заболевания.

Также руководитель областного комитета по образованию сообщил, что 32 класса находятся сейчас на карантине из-за ОРВИ.