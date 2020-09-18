Общество

Число безработных незначительно снизилось в Псковской области

Число зарегистрированных безработных в Псковской области снизилось на 16 человек. Об этом сообщил председатель регионального комитета по труду и занятости населения Сергей Аржаников на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 18 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

При этом руководитель комитета пояснил, что растет число обращений в службы занятости региона.

Всего пособие по безработице в Псковской области получают 10 580 человек. На выплату пособий направлено 424,6 млн рублей.

Губернатор Михаил Ведерников призвал комитет по труду и занятости работать на опережение, а также информировать людей о наличии вакансий. «Должна быть четкая, адресная и точечная работа комитета», - подчеркнул он.