Общество

В Пскове, предположительно, от коронавируса скончался еще один врач

В Пскове, предположительно, в результате заражения коронавирусной инфекцией скончался еще один врач. Это следует из доклада руководителя регионального отделения Фонда социального страхования Владимира Гоголева на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 18 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В настоящее время на стадии расследования и постановки заключительного диагноза находятся материалы смертельного случая по врачу Псковской городской больницы Виктору Федоровичу Соловьеву», - сказал Владимир Гоголев.

Виктор Соловьев окончил Витебский государственный медицинский институт в 1973 году. Он работал анестезиологом-реаниматологом в Псковской городской больнице.

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