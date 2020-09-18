Общество

Псковская таможня изъяла из оборота 30 меховых изделий без маркировки

Псковская таможня изъяла из оборота 30 меховых изделий без маркировки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева.

Псковские таможенники совместно со специалистами территориального управления Роспотребнадзора по Псковской области провели осмотр помещений и территорий городской ярмарки меховых изделий в рамках мероприятий таможенного контроля по фактам маркировки товаров.

Всего в нескольких торговых точках проверено более 600 меховых изделий, произведенных в России и Греции. Выявлено 30 единиц товара с нарушениями маркирования КИЗ (контрольный идентификационный знак).

Меховые изделия, представленные к реализации без специальной маркировки, изъяты из оборота.