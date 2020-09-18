Псковская таможня изъяла из оборота 30 меховых изделий без маркировки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева.
Псковские таможенники совместно со специалистами территориального управления Роспотребнадзора по Псковской области провели осмотр помещений и территорий городской ярмарки меховых изделий в рамках мероприятий таможенного контроля по фактам маркировки товаров.
Всего в нескольких торговых точках проверено более 600 меховых изделий, произведенных в России и Греции. Выявлено 30 единиц товара с нарушениями маркирования КИЗ (контрольный идентификационный знак).
Меховые изделия, представленные к реализации без специальной маркировки, изъяты из оборота.