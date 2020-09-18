Общество

Почти 200 зараженных коронавирусом псковских медиков получили страховые выплаты

В Псковской области 198 единовременных страховых выплат направили медицинским работникам, которые заразились коронавирусом в результате исполнения своих трудовых обязанностей. Об этом сообщил руководитель регионального отделения Фонда социального страхования Владимир Гоголев на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 18 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Каждая страховая выплата медикам составляет 68 тысяч 811 рублей, уточнил Владимир Гоголев.

Кроме того, отделение Фонда социального страхования выплатило 139 тысяч 580 пособий на общую сумму 1,2 млрд рублей, а также более 103 тысяч пособий по временной нетрудоспособности.

Владимир Гоголев добавил, что льготные категории граждан получили 346 путевок, а лица, пострадавшие на производстве, - 190 путевок.