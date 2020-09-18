Общество

Опрос ПЛН-ТВ: Что делать с Мавзолеем Ленина?

Союз архитекторов России объявил конкурс идей по ре-использованию Мавзолея Ленина на Красной площади. Организаторы заверили, что сбор идей не носит «политического заказа». При этом они указали, что нахождение Ленина в сердце страны «противоречит современным представлениям о фиксации "вечной" памяти, нарушает русскую православную традицию и волю вождя». Вскоре организаторы отменили конкурс из-за поступающих им угроз. Мы решили узнать у псковичей, что, по их мнению, нужно сделать с Мавзолеем Ленина в Москве.