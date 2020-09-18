Общество

Псковское УФАС оштрафовало бухгалтера и главврача за несвоевременную оплату по госконтрактам

Псковское УФАС оштрафовало сотрудников Центра специального образования №1 и районной больницы в Гдове за несвоевременную оплату по госконтрактам. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального ведомства.

Образовательное учреждение заключило 6 госконтрактов с субъектами малого и среднего предпринимательства на поставку различных товаров и не оплатило их в срок, установленный законодательством, чем нарушило права предпринимателей на своевременное получение оплаты поставленного товара и оказанных услуг. «Сотрудники управления выяснили, что задержка выплат произошла по «банальной» причине того, что главный бухгалтер организации вовремя не совершал расходные операции - не направлял заявки на кассовый расход», - отметили в УФАС.

Ситуацию с задержкой оплаты по контрактам зафиксировали и в Гдовской районной больнице. Там оплачивались контракты выборочно, некоторые через 3 дня после заключения, а некоторые по истечении месячного срока и более.

«Когда мы выносим штраф за несвоевременную оплату за поставленные товары или выполненные работы, всегда тщательно выясняем причины, почему задержка произошла, - сказала руководитель Псковского УФАС Ольга Милонаец. - Понятно, если организация вовремя не получила финансирование, или случился форс-мажор, не поступили средства ФОМСа и так далее, а должностные лица предпринимали все возможные действия по недопущению задолженности или ее погашению, как только поступают средства, мы ограничиваемся предупреждением. Но когда невыплаты происходят по причине неграмотного финансового планирования, безответственности должностных лиц, оплата по контрактам носит «дискриминационный характер» - кому-то сразу, а кому-то через год - законодатель предусматривает очень серьезные меры реагирования».

«Ведь для некоторых предпринимателей изъятие из оборота 300-500 тысяч рублей на неопределенный срок грозит разорением, и от выплаты заработной платы, налогов, процентов банкам их никто по вышеуказанным обстоятельствам не освобождает, - продолжила Ольга Милонаец. - Предприниматели, участвуя в государственных закупках, должны быть уверены на 100%, что при надлежащем исполнении контрактов они получат оплату в гарантированный срок 15 рабочих дней или 30 календарных дней».

Главного бухгалтера Центра специального образования №1 и главного врача медучреждения оштрафовало на 30 тысяч рублей.