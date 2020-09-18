Общество

«Акценты» Донецкого: Перерытый Псков, смерть Тесака и Пушкин оффлайн

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска:

Хороший, плохой, перерытый. В Пскове продолжается масштабная реконструкция улиц и общественных пространств.

Тесак - всё. В Челябинском СИЗО погиб лидер русских неонацистов Максим Марцинкевич.

Маска, я тебя знаю! В воскресенье, 20 сентября, в Пскове начнется XXVII Пушкинский театральный фестиваль.

Всю неделю политологи подводили итоги ЕДГ - Единого дня голосования, точнее, в новых реалиях от Центризбиркома - трех дней. Главный результат - безоговорочная победа «партии власти». Псковская область не стала здесь исключением. Системная оппозиция, КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия», выступили гораздо скромнее, чем в прежние годы. «Яблочная аномалия» дала сбой. Отдельные успехи оппозиционных кандидатов не в счет. Они погоды не делают. Псковщина уже не совсем «яблость».

«Единая Россия» у нас в регионе, как выражаются футбольные комментаторы, реваншировалась за поражения на прошлогодних выборах. «Три счастливых дня» голосования показали свою эффективность как политтехнология по удержанию власти. Это тот же знакомый нам админресурс, но в формате 2.0. Весьма высокая явка в 40% тут основная опция. «Муниципальный фильтр» теперь полностью в руках единороссов. Что позволяет говорить о гораздо большей предсказуемости следующих губернаторских выборов.

Хотя, казалось бы, куда уже больше? Выборы главы региона при таком раскладе гипотетически превращаются в плебисцит. Одобряем или не одобряем кандидата от власти? Разумеется, только одобряем. Внесистемная мышь не проскочит, оппозиционный комар не пролетит. В этом смысле мы как бы вернулись в нулевые, когда никаких губернаторских выборов не было. Имитационная модель российской демократии превратилась в стопроцентный симулякр. Таков, на мой взгляд, главный итог избирательной кампании-2020.

Меж тем в минувший вторник Псковское областное Собрание само себя оптимизировало почти на треть. Количество депутатов, которых мы будем теперь выбирать в региональный парламент, сократилось с 44 до 26. Соответственно, изменилась и нарезка избирательных округов. И вот здесь реально появилась интрига. Как секвестр депутатов отразится на межвидовой и внутривидовой политической борьбе? В том, что она обострится, можно не сомневаться, но интересно, на какие именно действующие лица будет сделана ставка? Какие «ба! знакомые всё лица» вылетят из обоймы?

Сейчас гадать не будем, дождемся избирательной кампании, которая, судя по всему, все-таки пройдет по плану, то есть выборы состоятся в сентябре следующего года, а не в декабре нынешнего, в форс-мажоре, как предсказывали некоторые «вангующие» политологи, «назначив» выборы в Госдуму на декабрь. Впрочем, теперь в их прогнозах все чаще фигурирует март 2021 года. Еще год назад такую «нострадамусовщину» и турбулентность представить себе было нельзя. После обнуления все понимают, что в нашем царстве-государстве возможно всё что угодно.

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Любопытно, а «самовыпил» Псковского областного Собрания не может послужить неким «образцом» для Псковской городской Думы? Может, последовать примеру «старших товарищей»? На взгляд со стороны, так формально основания есть: в региональном парламенте теперь будет всего 26 депутатов - на область с населением более 600 тысяч человек, а в городской думе Пскова, напомню, их 25 - при том, что населения тут втрое меньше. Понятно, что функционал мундепа сильно отличается от функций депутата регионального парламента, и все же. Сокращать, так сокращать. Я, само собой, шучу, пока прожектов по оптимизации ПГД нет, политическая ситуация в городе более-менее «устаканилась», в Pleskau все спокойно.

Если не считать житейских, бытовых неудобств, связанных с масштабным ремонтом улиц и общественных пространств Пскова, которые выпали на этот бедовый во всех отношениях год. Несмотря на пандемию и карантин, строительную отрасль ограничительные меры почти не затронули. Город местами перерыт и, как следствие, периодически перекрыт. Что создает известные проблемы, как для водителей автотранспорта, так и для пешеходов. Народ чертыхается и ждет, когда же все это закончится.

Ремонты улиц Леона Поземского, Яна Фабрициуса, Инженерной и Индустриальной продолжаются. Идут работы по благоустройству в скверах - например, на улице Волкова и в парке на пересечении улицы Труда и проспекта Энтузиастов. Завершаются работы в Сквере искусств на Четырех углах (хотя сам сквер торжественно открыли для жителей в конце августа). Имеется еще правый берег реки Псковы, набережная которого должна преобразиться. Есть мелкие, по сравнению с общими масштабами, ремонты улиц, дворов и проездов.

Словом, если вспомнить, к примеру, девяностые и начало нулевых, когда вся городская инфраструктура херела и зарастала бурьяном, то 2020-й год можно смело назвать «годом большого благоустройства».

Как выразилась глава города Елена Полонская, выступая в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, - цитирую: «…через год мы увидим красоту нашего города, наших улиц и поймем, что все делалось не зря». И добавила: «Глава администрации города Александр Братчиков ежедневно держит работы на контроле. Каждое утро он начинает с объезда ремонтируемых объектов и, поверьте, порой ему приходится иметь очень неприятные разговоры с подрядчиками».

Надеюсь, эти «неприятные разговоры» не пропадут всуе, и в каких-то своих локациях Псков действительно будет выглядеть по-европейски ухоженным и комфортным. Городом, по которому приятно гулять, и которым можно гордиться.

Сегодня город четко делится на три зоны: хороший Псков, плохой Псков и перерытый Псков. Напомню, «хороший» и «плохой» - это определения, которые предложил известный блогер Илья Варламов в своем ЖЖ после посещения Пскова пять лет назад. Был резонанс, и даже оперативная реакция тогдашних властей Пскова на пост Варламова, который считается у нас в стране авторитетом в урбанистике.

В целом, плохой Псков и хороший Псков никуда не делись, но вот появился еще один Псков - перерытый. То есть он, конечно, и раньше существовал, но не в таких масштабах. Единственное утешение для всех, кому трудно ходить по стройке: перерытый Псков рано или поздно должен превратиться в Псков хороший. Надо набраться терпения.

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В качестве примера Елена Полонская привела улицу Калинина. На что мне остается только воскликнуть: «Не надо, как на Калинина!». Я уже говорил и повторю еще раз: реконструкция улицы Калинина с технической точки зрения, быть может, и устраивает власти, но с эстетической - никуда не годится. Улица голая, неуютная, с неизбывным псковским казенным забором из трубок. Если что-то похожее сделают с улицей Леона Поземского, я очень расстроюсь. Кто-то скажет: «Хуже-то не будет. Там и тротуаров-то приличных никогда не было».

Это верно. Но принцип: «Сделаем на отшибись» (здесь обычно используется матерный глагол) - он ведь всегда виден, что называется, невооруженным глазом. А главное, потом почти ничего невозможно исправить. Комфортная городская среда - она потому и называется «комфортной», что должна вызывать чувство комфорта, то есть удобства и эстетического удовольствия, желания гулять, дышать свежим воздухом, заниматься скандинавской ходьбой. Словом, жить в городе, как у себя дома. Светло, чисто, сухо, красиво, безопасно. Вот чего ждут люди. Ради этого они готовы и потерпеть. А терпеть ради «отшибись» никому не хочется.

И я продолжаю. 16 сентября, в среду, в камере СИЗО №3 города Челябинска был обнаружен мертвым Максим Марцинкевич, широкой публике больше известный как лидер русских неонацистов Тесак. Оставим за скобками человеконенавистническую идеологию, которой он следовал. Это тема для отдельного разговора.

По сообщениям ФСИН, Тесак якобы совершил самоубийство, в которое, впрочем, мало кто поверил. Я прочел, посмотрел и прослушал с десятка два комментариев известных политологов и публицистов: никто в суицид Марцинкевича не верит. Уж очень странные, прямо скажем, темные обстоятельства смерти: тут вам и бритва, и веревка, и предсмертная записка, в которой заключенный просит извинения у администрации СИЗО за неудобства, связанные с его самоубийством. Это что такое? Вы когда-нибудь о подобном слышали? Не говоря уж о том, что никаких веревок и бритв в камере СИЗО априори быть не должно. Откуда же он их взял? Поэтому, лично на меня смерть Тесака произвела самое мрачное, гнетущее впечатление. Что происходит в стране? Сначала история с отравлением оппозиционера Навального, теперь вот - Тесак. Сразу вспомнилась цитата из Достоевского: «Вы и убили-с!».

А зачем нужно было убивать Тесака? Примерно через 10 месяцев, в 21 году, он должен был выйти на свободу. Некоторые политологи уже написали, что националисты для власти опасней либералов. Но я с этим утверждением не согласен. Опасней только в том случае, если их курировать сверху и непрерывно раскручивать. Напомню для тех, кто, может быть, забыл. В начале десятилетия Тесак как раз и был довольно раскрученной, медийной фигурой. Его часто приглашали даже на федеральные телеканалы, брали интервью, вступали в дискуссию. При том, что своих откровенно нацистских взглядов он не скрывал. Все это сохранилось в YouTube. Можно посмотреть.

Дело в том, что Тесак, осужденный за экстремизм, стоял у истоков молодежного сетевого движения «Оккупай-педофиляй» (название по аналогии с «Occupy Wall Street», «Оккупай Абай» и так далее), которому многие у нас в стране симпатизировали. Зимой 2013 года отделение «Оккупай-педофиляй» существовало и в Пскове. Ребята, объединенные в «зондер-команду», используя сайты знакомств, ловили, что называется, на «живца», на пятнадцатилетнего мальчика, так называемых «педофилов». Насколько помню, человек семь или восемь они таким способом выманили и унизили. Сцены поимки и унижения снимали на видео и выкладывали в YouTube.

Особой удачей для них стала поимка псковского менеджера одной из крупных компаний. Видео, которое они разместили в сети, стало скандальным и наделало шуму. Псковские СМИ в подробностях пересказали историю, и менеджера вскоре уволили. Какое-то время юные нацики-хунвейбины ходили в героях. Но уже к лету вся история закончилась, а сам Тесак вторично загремел на нары по статье за разжигание межнациональной розни. Всего он проходил по четырем уголовным делам. Государство очнулось и восстановило монополию на насилие.

Однако, самое удивительное, что, судя по соцсетям, деятельность юных неонацистов, считавших себя «санитарами леса», вызывала одобрение у значительной части населения. Мол, «хорошее дело делают ребята»! Хотя у любого нормального человека эти «шоу» ничего, кроме брезгливости и отвращения, вызвать не способны. Тесак за свой экстремизм получил десять лет. А парни, участники «Оккупай-педофиляй», давно повзрослели и, надеюсь, изменили свой взгляд на мир.

А вот смерть Тесака в СИЗО - это, повторюсь, крайне плохой симптом, тревожный и даже зловещий.

Опять же, на фоне недавнего отравления Навального. Просто потому, что создает очень неуютную, зябкую и зыбкую атмосферу в стране. Атмосферу заговоров, мести и политических убийств. Хотелось бы ошибиться, но такие вещи обычно происходят накануне каких-то жутких социальных потрясений.

И я завершаю. Слава Богу, на более радостной ноте. Особенно - для поклонников Мельпомены. 20 сентября, в воскресенье, наконец-то откроется XXVII Пушкинский театральный фестиваль, в эту несчастную «коронавирусную» пору уж точно - главное культурное событие года. Шахматная рассадка зрителей в зале пока не отменена, но фестиваль пройдет не онлайн, как весной, а вживую, по-настоящему, со зрителями в зале.

Я посмотрел программу, и своей компактностью она напомнила мне нулевые, когда Пушкинские фестивали умещались в 5-6 дней, тогда как за последние годы мы привыкли к двухнедельным марафонам, к программам с несколькими десятками имен и названий. В нынешней программе по известным причинам все скромно, но интересно. Как сформулировал арт-директор Псковской драмы Андрей Пронин, в программе «несколько хороших спектаклей, и один - гениальный».

Дабы сохранить интригу, не стану раскрывать карты. Пусть зритель сам решает, где просто хороший спектакль, а где гениальный. Упомяну только, что в афише спектакли из обеих столиц: от Театра Вахтангова, Александринки, Театра на Малой Бронной, Театра на Литейном, а еще спектакли из Краснодара и Петрозаводска. Ну, и, конечно, недавняя псковская премьера по Достоевскому - «Село Степанчиково и его обитатели».

На этом пока всё. Это были «Акценты» Донецкого. Берегите себя!