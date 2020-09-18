Общество

Названа цена препарата для лечения COVID-19

Рекомендованная стоимость препарата для лечения новой коронавирусной инфекции «Арепливир» - 12 320 рублей, сообщил РИА Новости гендиректор фармкомпании-разработчика «Промомед» Андрей Младенцев.

По его словам, пока нет факторов, которые могут повлиять на стоимость препарата. «Эта цена тем или иным образом связана с ценой поставки в лечебное учреждение. У нас не могут быть две разные цены для бюджета и для розницы, поэтому это та цена, которая фактически сформировалась», - сказал Младенцев.

В конце июня препарат для лечения коронавируса «Арепливир» на основе фавипиравира фармацевтической компании «Промомед» получил одобрение Минздрава РФ. Препарат применялся только в условиях стационара.