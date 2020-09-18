Общество

Михаил Ведерников предупредил о кадровых решениях в связи со срывом сроков по нацпроектам

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников не исключил возможности принятия кадровых решений из-за несоблюдения сроков реализации нацпроектов в регионе. Об этом он сообщил на профильном совещании 18 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По его словам, к 1 сентября планировалось выйти на уровень 70% исполнения по каждому направлению. Губернатор отметил, что столь высокая планка была поставлена специально, исходя из опыта предыдущего года, когда в ноябре и декабре ценой авральной работы, бессонных ночей, работы без выходных, «закрыли все моменты».

Сейчас исполнители на заявленный план не вышли и говорить об исполнении поручений губернатора не приходится. Общее исполнение составило 51,6%.

Самый системный и ответственный подход к делу, уточнил Михаил Ведерников, показывают проекты по малому и среднему предпринимательству, близки к идеалу культура и БКАД. Печальнее всего с теми нацпроектами, которые обсуждались на каждом совещании: из проблемных зон не вышли капитальное строительство, в том числе по социальным объектам - на улице Алехина, Первомайской, кванториум в Великих Луках и в какой-то части соцгородок.

По словам Михаила Ведерникова, все перечисленные объекты будут достроены и введены в эксплуатацию, но это будет не заслуга руководителей нацпроектов, а результат работы тех, кто должен это контролировать.

«По итогам года я не исключаю кадровые решения», - сказал Михаил Ведерников и добавил, что у него уже есть мысли по этому поводу.

Губернатор попросил председателя комитета по ЖКХ и строительству Сергея Грахова подготовить предложения по депремированию ответственных лиц, пока они не войдут в график.