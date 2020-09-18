Общество

Новый швейный участок появился в псковской колонии

В исправительной колонии №6 завершено строительство и запущен в эксплуатацию новый швейный участок, оснащенный современным промышленным и технологическим оборудованием. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Само помещение, в котором расположен новый швейный участок, просторное и светлое. Его оснащение включает в себя 14 единиц современного швейного оборудования и раскроечный стол площадью 18 квадратных метров.

С целью запуска данного участка между исправительным учреждением и сторонней организацией был заключен договор на оказание услуг по пошиву рабочих костюмов, при этом между сторонами была достигнута договоренность по обеспечению полной загрузки участка, обеспечению недостающего давальческого оборудования для осуществления всего комплекса операций по изготовлению швейной продукции.

В срок до 1 октября 2020 года ожидается поставка первой пробной партии сырья для изготовления полутора тысяч единиц продукции. Добавим, до конца года на новый швейный участок администрацией учреждения запланировано трудоустроить 50 осужденных.