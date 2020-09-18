Общество

Псковские полицейские приняли участие в проекте «Лес Победы»

Представители УМВД России по Псковской области приняли участие во Всероссийском экологическом проекте «Лес Победы», который реализует экологическая организация «Зеленая Россия». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Сотрудники полиции и представители администрации города Пскова посадили молодой кустарник и облагородили территорию у отдела полиции №1 городского УМВД на Завеличье.

Впервые всероссийский субботник состоялся в августе 2013 года, его цель - улучшение экологической ситуации в регионах России.

В этом году мероприятия по посадке и уборке леса по всей стране приурочены к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.