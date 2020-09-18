Общество

В Псковской области прошли учения по розыску сбежавших преступников

В отделе по конвоированию УФСИН России по Псковской области проведено тактико-строевое занятие по отработке действий сил и средств в специальной операции по розыску и задержанию совершивших побег из-под охраны осужденных и лиц, содержащихся под стражей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, в ходе занятия сотрудниками отдела по конвоированию были отработаны учебные вопросы, касающиеся проведения розыскных мероприятий по проверке транспортных средств на посту ДПС, а также по поиску вооруженных преступников на пересеченной местности и в лесной зоне.

Также участниками мероприятия отрабатывались умения действовать в составе временного розыскного поста, поисковой группы, засады и заслона.

Тактико-строевое занятие проходило под руководством сотрудников отдела специального назначения «Зубр» УФСИН России по Псковской области.

Подводя итоги занятия, заместитель начальника УФСИН России по Псковской области Денис Красносельский положительно оценил продемонстрированные сотрудниками навыки и умения.