Общество

Новую аллею высадили у школы №24 в Пскове

Сегодня, 18 сентября, новую аллею высадили на территории возле школы №24 в Пскове. Мероприятие приурочено к 20-летию Федеральной кадастровой палаты. В нем приняли участие депутат Псковской Городской Думы Эдуард Белов, директор филиала ФГУБ «Федеральная Кадастровая палата Росреестра» по Псковской области Марина Бочарникова, представители Кадастровой палаты города.

«Очень приятно, что вы решили таким образом отметить 20-летие Кадастровой палаты, закладывая сегодня аллею, которая будет радовать горожан долгие годы», - обратился к собравшимся депутат Эдуард Белов. Он отметил, что работа в Кадастровой палате требует огромной ответственности, четкости, компетентности, поблагодарил сотрудников за добросовестный труд.

Далее участники высадили 14 саженцев сосен, 5 ив и 1 ель, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

Мероприятие проходило с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, с количеством участников до 30 человек.