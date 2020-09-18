Общество

В Псковской области снят запрет на посещение несовершеннолетними торговых центров без сопровождения

В пятницу, 18 сентября, в указ губернатора Псковской области Михаила Ведерникова по противодействию распространению COVID-19 внесены изменения.

Так, снят запрет на посещение несовершеннолетними жителями и гостями региона торгово-развлекательных центров на территории Псковской области без сопровождения родителей или лиц, их замещающих.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, изменения также внесены в указ губернатора Псковской области № 49 «О перечне органов исполнительной власти Псковской области, должностные лица которых уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 КоАП РФ».

Начиная с 19 сентября управление специальных программ администрации региона и комитет юстиции Псковской области совместно начнут осуществлять контроль над соблюдением социальной дистанции и масочного режима на улицах.

Указ опубликован на портале нормативной правовой информации Псковской области.