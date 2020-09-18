Общество

Многодетная мать из Псковской области ушла с телешоу без миллиона на мечту

Мать-одиночка из деревни Вышгородок Пыталовского района Псковской области Кристина Дмитриева стала участницей нового шоу «Миллион на мечту», которое показали на канале ТВ-3 сегодня, 18 сентября. На шоу женщина появилась с грудным ребенком, пишет «МК в Пскове».

Жюри (Яна Рудковская, Дмитрий Губерниев, Настасья Самбурская и бизнесмен Андрей Трубников) поинтересовалось, почему женщина приехала на съемки с ребенком. Кристина ответила, что малыша не с кем оставить, и, кроме того, у него режутся зубки.

Детей у Кристины пятеро, отцов трое. Двое детей - от последнего сожителя, но они на него не записаны. «Что же вы так рожаете, если жилищные условия не позволяют?» - спросила Настасья Самбурская, но ответа не получила.

Сожитель Эдгар, по словам женщины, живет на детские пособия. «На 11-15 тысяч рублей он работать не хочет», - пояснила Кристина. А живет она с ним, потому что ждет шестого ребенка. По информации «МК в Пскове», отец двух детей Кристины Эдгар несколько раз был в местах лишения свободы.

Кристина рассказала, что миллион ей нужен на дом, чтобы у детей были кровати – сейчас они спят на полу. Дмитрий Губерниев высказал мнение, что псковские власти должны знать о проблеме Кристины.

Жюри отказало жительнице Псковской области в ее просьбе.