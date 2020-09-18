Общество

В основную повестку 41-й сессии Псковской гордумы включен 41 вопрос

В основную повестку очередной 41-й сессии Псковской городской Думы, которая назначна на 22 сентября, включен 41 вопрос. Постановление о созыве сессии опубликовано на сайте города.

В частности, депутаты внесут изменения в городской бюджет и заслушают доклад об исполнении бюджета за первое полугодие 2020 года. Изменения также претерпятПравила землепользования и застройки,а также решение гордумы от 2015 года об оплате труда работников органов местного самоуправления Пскова, не замещающих должности муниципальной службы. Как ожидается, на сессии будут утверждены новые нормативы состава сточных вод для объектов абонентов организаций, осуществляющих водоотведение с использованием централизованной системы водоотведения МП г. Пскова «Горводоканал».

В повестку также включен большой блок имущественных вопросов и кадровые вопросы. В частности, кандидатуру Сергея Макарова планируется согласовать для назначения на должность директора МБУДО «Центр образования «Наставник».