Общество

Еще 42 жителя Псковской области заразились коронавирусом

Еще 42 жителя Псковской области заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки. Общее число подтвержденных случаев инфицирования в регионе возросло до 5133, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

За сутки от коронавируса избавились 27 пациентов, всего - 3849. Количество летальных случаев остается неизменным - 65.

В Псковской области специалисты провели 94161 исследование на коронавирус (за сутки - 816).

Статистика по районам: