Еще 42 жителя Псковской области заразились коронавирусом

Еще 42 жителя Псковской области заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки. Общее число подтвержденных случаев инфицирования в регионе возросло до 5133, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.
За сутки от коронавируса избавились 27 пациентов, всего - 3849. Количество летальных случаев остается неизменным - 65.
В Псковской области специалисты провели 94161 исследование на коронавирус (за сутки - 816).
Статистика по районам:
- Псков - 1641
- Великие Луки - 1030
- Бежаницкий район - 59
- Великолукский район - 203
- Гдовский район - 89
- Дедовичский район - 77
- Дновский район - 112
- Красногородский район - 43
- Куньинский район - 47
- Локнянский район - 19
- Невельский район - 156
- Новоржевский район - 28
- Новосокольнический район - 139
- Опочецкий район - 56
- Островский район - 363
- Палкинский район - 58
- Печорский район - 101
- Плюсский район - 104
- Порховский район - 179
- Псковский район - 440
- Пустошкинский район - 28
- Пушкиногорский район - 16
- Пыталовский район - 30
- Себежский район - 38
- Стругокрасненский район - 51
- Усвятский район - 26