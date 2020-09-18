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Общество

Еще 42 жителя Псковской области заразились коронавирусом

19.09.2020 10:42|ПсковКомментариев: 2

Еще 42 жителя Псковской области заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки. Общее число подтвержденных случаев инфицирования в регионе возросло до 5133, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

За сутки от коронавируса избавились 27 пациентов, всего - 3849. Количество летальных случаев остается неизменным - 65.

В Псковской области специалисты провели 94161 исследование на коронавирус (за сутки - 816).

Статистика по районам:

  • Псков - 1641                                                     
  • Великие Луки - 1030
  • Бежаницкий район - 59
  • Великолукский район - 203
  • Гдовский район - 89
  • Дедовичский район - 77
  • Дновский район - 112
  • Красногородский район - 43
  • Куньинский район - 47
  • Локнянский район - 19
  • Невельский район - 156
  • Новоржевский район - 28
  • Новосокольнический район - 139
  • Опочецкий район - 56
  • Островский район - 363
  • Палкинский район - 58
  • Печорский район - 101
  • Плюсский район - 104
  • Порховский район - 179
  • Псковский район - 440
  • Пустошкинский район - 28
  • Пушкиногорский район - 16
  • Пыталовский район - 30
  • Себежский район - 38
  • Стругокрасненский район - 51
  • Усвятский район - 26
Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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