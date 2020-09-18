Общество

Коронавирус подтвердили еще у 16 рабочих кабельного завода в Великих Луках

Еще 16 человек заразились коронавирусом на кабельном заводе «Магна» в Великих Луках за сутки, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«Все контактные больные изолированы, никакой опасности нет», - заверил глава региона. О том, что на заводе «Магна» появился очаг коронавируса, стало известно 10 сентября.

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Активными в Псковской области остаются еще два очага коронавируса - в Крыпецком Иоанно-Богословском монастыре и Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре.