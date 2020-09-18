Общество

Около 5 млрд рублей частных инвестиций привлекли в Псков в ходе подготовки к Ганзе

За период подготовки к ганзейским дням в туристическую сферу Пскова привлекли около 5 млрд рублей частных инвестиций. Об этом рассказала глава Пскова Елена Полонская на пленарном заседании медиафорума «Россия и Ганза» в Великом Новгороде 19 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ.

В преддверии Ганзы в областном центре построили восемь новых частных гостиниц и открыли шесть новых точек общественного питания.

«Участие русских делегаций в Международной Ганзе за рубежом сделало возможным не только выполнять задачи стратегии государственной национальной политики РФ, а именно формировать положительный имидж Российской Федерации за рубежом и популяризировать русскую культуру и язык, но и активно презентовать туристический потенциал русских ганзейских городов, распространяя материалы о местонахождении, достопримечательностях, контактах», - отметила Елена Полонская.

Глава города сообщила, что благодаря поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова активно решались вопросы транспортной доступности - появились комфортные и быстрые поезда «Ласточка» из Санкт-Петербурга и обратно, активно заработал псковский аэропорт. «Благодаря губернатору Псков продолжает активно презентовать международный потенциал», - подчеркнула глава муниципалитета. Все это привело к тому, что в 2019 году в Пскове зафиксирован максимальный за всю историю наблюдений прирост туристического потока, а псковскую Ганзу за 4 дня фестиваля посетили 200 000 гостей.