Общество

Скончался ведущий тренер псковской спортшколы «Ника» Михаил Самарин

Ведущий тренер псковской спортивной школы олимпийского резерва «Ника» по гребле на байдарках и каноэ Михаил Самарин скончался 18 сентября в возрасте 49 лет, сообщает Telegram-канал «Псковский спорт».

Михаил Самарин. Фото: Telegram-канал «Псковский спорт»

Михаил Самарин работал на гребной базе 20 лет. Он - мастер спорта, тренер высшей категории. Среди его воспитанников мастер спорта России международного класса Александр Николаев.

Отпевание состоится 22 сентября в 10.00 в церкви Покрова и Рождества Богородицы.