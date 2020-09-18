Общество

Елена Полонская предложила создать группу для разработки международного маршрута для кемперов

Глава города Елена Полонская на общем собрании Союза Русских Ганзейских городов в Великом Новгороде выступила с инициативой создания рабочей группы для разработки международного туристического маршрута для кемперов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Идея создания такого маршрута ранее была предложена Новгородом.

На общем собрании глава муниципалитета подчеркнула важность членства в Союзе русских Ганзейских городов и участие в совместных проектах, которые направлены на поддержку сферы торговли и туризма.

В пресс-службе отметили, что ганзейские связи Пскова уже позволили включить псковский кемпинг «Раздолье» в известный немецкий каталог ADAC, что информационно соединило Псков с Германией и Нидерландами. Этот каталог пользуется популярностью в Дании, Швеции, Норвегии, Франции.