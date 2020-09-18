Общество

Минздрав не прогнозирует вторую волну коронавируса в России

Главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения России Владимир Чуланов не ожидает второй волны коронавируса в стране.

«Мы ожидаем, что все-таки это будет не вторая волна, а некоторый небольшой подъем заболеваемости», - отметил он. По его словам, о второй волне нужно говорить тогда, когда полностью завершится первая волна, пишет ТАСС.

«У нас пока еще только идет снижение заболеваемости после вот той первой волны - это в основном апрель этого года», - пояснил инфекционист.

Владимир Чуланов уточнил, что правильно говорить о «некотором сезонном подъеме заболеваемости». Специалист прогнозирует рост числа заразившихся в России в сентябре-октябре из-за сезонного фактора, а также активизации людей.