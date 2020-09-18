Общество

Туристический поход организовали псковские полицейские для школьников

Туристический поход, посвященный сохранению исторической памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны, организовали для псковских школьников полицейские и члены Общественного совета при региональном УМВД. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

«Два дня дети под руководством заместителя начальника отдела управления организации охраны общественного порядка УМВД России по Псковской области Ирины Корнейчук и опытных наставников провели в палаточном лагере и совершили экскурс в историю военного времени», - отметили в ведомстве.

В мероприятии приняли участие представители Минобороны, администрации области, регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей и совета по молодежной политике при главе Пскова.

Для ребят организовали экскурсию по Изборской крепости, занятия по доврачебной помощи и альпинистской подготовке. Желающие могли принять участие в военной игре «Зарница», спортивных состязаниях. «Не обошлось, конечно, и без традиционных посиделок у ночного костра в теплой компании», - рассказали в пресс-службе.

«Благодаря продуктивной совместной работе разных ведомств и общественных организаций удалось обеспечить детей всем необходимым для жизни в условиях дикой природы. Мероприятие получилось не для галочки, по-настоящему интересным и полезным», - отметил член Общественного совета при УМВД, протоиерей Алексий Воронюк.

В ходе дальнейшего воспитательного сопровождения подрастающего поколения полиция в этом учебном году запланировала еще ряд мероприятий, как в учебных заведениях, так и на базе УМВД России по Псковской области.