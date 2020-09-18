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Общество

В возрасте 97 лет скончалась псковский литературовед Вера Голицына

19.09.2020 18:19|ПсковКомментариев: 0

Кандидат филологических наук, литературовед и доцент, специалист по Серебряному веку Вера Голицына скончалась в возрасте 97 лет 19 сентября. Об этом сообщает доктор филологических наук Илона Мотеюнайте на своей странице в Facebook.

Вера Голицына - кандидат филологических наук, доцент. Родилась 1 февраля 1923 года в Рязани. В 1947 году окончила филологический факультет Ленинградского государственного университета, в 1951 году - аспирантуру Ленинградского государственного педагогического института имени М. Н. Покровского.

В 1955 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Исторический роман А.Н. Толстого “Петр I”» (руководитель - профессор Д.Е. Максимов). С 1951 по 2007 год работала в Псковском государственном педагогическом университете имени С. М. Кирова (до 2005 года ПГПИ). В 2007 году ей было присвоено звание «Почетного доцента ПГПУ». Также награждена знаком «Отличник народного просвещения РФ».

Читала курсы «Русская литература XX века» («Советская литература»), «История русской литературы Серебряного века», «Методика преподавания русской литературы», «Русское зарубежье», «История грузинской литературы». Вела спецкурсы и спецсеминары по творчеству А.Н. Толстого, А.А. Блока, М.И. Цветаевой, В.В. Набокова, драматургии и театру XX века. Сфера научных интересов: русская литература конца XIX в. – первой половины XX в., приоритетно – поэзия (А.А. Блок, А.А. Ахматова, М.И. Цветаева, В.Ф. Ходасевич, В.В. Набоков). Интегрирующая проблема - Пушкин в эстетических исканиях русской литературы XX век.

Источник: Псковская Лента Новостей
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