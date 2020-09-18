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Михаил Ведерников: Память о Вере Голицыной навсегда сохранится в сердцах ее родных, коллег и учеников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил соболезнования родным и близким псковского литературоведа, специалиста по Серебряному веку Веры Голицыной в связи с ее кончиной.

«С прискорбием узнал о кончине Веры Николаевны Голицыной, - написал глава региона в своем Instagram-аккаунте. - Мне посчастливилось познакомиться с ней два года назад. Она была выдающимся литературоведом, педагогом, дарила уникальные знания и прививала любовь к книгам. Это большая утрата для филологической школы».

«Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах ее родных, друзей, коллег и учеников», - добавил он.