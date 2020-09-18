Общество

Губернатор: Заслуги тренера Михаила Самарина будут помнить все жители Псковской области

Заслуги скончавшегося в возрасте 49 лет ведущего тренера псковской спортивной школы олимпийского резерва «Ника» по гребле на байдарках и каноэ Михаила Самарина будут помнить все жители Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«Михаил Владимирович был великим тренером и человеком, для спортсменов наставником, отцом и верным другом, - отметил глава региона. - Он растил сильных духом спортсменов, поддерживал молодых ребят и помогал найти им свою дорогу в жизни».

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Губернатор напомнил, что Михаил Самарин был мастером спорта, тренером высшей категории. «Он посвятил гребному спорту и псковской спортивной школе олимпийского резерва "Ника" почти пол жизни. Выражаю искренние соболезнования родным и близким», - добавил Михаил Ведерников.