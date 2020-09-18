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Общество

Участники автопробега «Путь к Победе» побывали в Пыталовском районе

20.09.2020 13:44|ПсковКомментариев: 0

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении Российского Красного Креста, группа людей почтенного возраста, чье детство пришлось на годы войны, совместно с молодежью - добровольцами Российского Красного Креста совершили автопробег, посвященный юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Старт автопробегу был дан в Пскове с возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь». Семнадцать пожилых людей – «детей войны» в сопровождении 11 молодых волонтеров отправились в Пыталово – первый пункт автопробега. Первым мероприятием во время пребывания автопробега в районе стала торжественная встреча в досуговом объединении района. В зале собрались не только участники автопробега, но и жители Пыталова: пожилые люди – «дети войны» и молодежь. Участников автопробега приветствовала глава Пыталовского района Вера Кондратьева, которая в своем выступлении поздравила собравшихся с 75-летием Победы и пожелала участникам автопробега комфортного пребывания на Пыталовской земле и запоминающихся  остановок в его дальнейшем пути. 

«Тематический танец  «Месяц май», исполненный молодежной танцевальной группой Дома детского творчества, подчеркнул торжественность и трогательность встречи. Выступая перед собравшимися, председатель Псковского регионального отделения Российского Красного Креста Петр Василевский поблагодарил руководителя района Веру Кондратьеву за предоставленную возможность посетить район и за неоценимую помощь, которую оказали коллективы организаций, задействованные в подготовке и приеме автопробега.  Знакомя присутствующих с Президентским грантом, в рамках которого прибыл автопробег в район, Петр Василевский подчеркнул особую значимость проведения встреч очевидцев Великой Отечественной войны с подрастающим поколением.

О событиях более чем семидесятилетней давности с присутствующими поделилась Вера  Горбунова, которая помнит их по сей день до мельчайших подробностей, хотя в годы Великой Отечественной войны ей было всего три года. Зверства фашистов были ужасны, вспоминает Вера Валентиновна: нас травили собаками, погрузили в товарные вагоны и насильно отправили в концлагерь в Польшу. Вместе с семьей маленькая Вера пережила все трудности и ужасы заточения: каждодневный страх и страдания, холод и постоянное чувство голода – пленных кормили всего один раз в день какой-то похлебкой, хотя взрослым и подросткам приходилось выполнять очень тяжелые работы – всё это страшным кошмаром врезалось в память ребенка.

Присутствующие взрослые и подростки с нескрываемым сочувствием слушали ее рассказ – воспоминания об искалеченном детстве, об исторических событиях Второй мировой войны. Вспоминая события того далекого страшного времени, убеленные сединами пожилые люди, присутствующие в зале, не смогли сдержать слез. Но вспоминать нужно, говорили они, чтобы больше не повторился ужас войны, чтобы никакие, даже самые крохотные, проявления фашизма, не нашли оправдания, чтобы все дети радовались каждому мирному дню. Именно такие встречи и прямой диалог дают возможность молодежи испытать чувство сострадания и уважения к людям старшего поколения, и, что самое главное, прививать неприязнь к фашистской идеологии.

В программе автопробега для молодежи состоялась квест-игра «Победный календарь региона», в которой приняло участие 34 подростка.  Трем командам было предложено пройти шесть станций. На станциях «Основные героические события Великой Отечественной войны» и «Псковщина воинской славы и доблести» участники игры показали уверенные знания в вопросах истории Великой Отечественной войны не только всей страны, но и Псковщины и Пыталовского района в частности. На станциях «Оружия Победы» и «Собери пазл» все участники игры успешно справились с заданиями квеста и смогли безошибочно показать на картинках оружия и быстро собрать пазлы с изображением боевой техники времен Великой Отечественной войны. Свои умения в метании дротиков и попадания в цель смогли продемонстрировать игроки на станции «Снайперы». А на станции «На привале» каждая из команд квест-игры угадывали песни Великой Отечественной войны. Подростки успешно справлялись с заданиями каждой из станций и демонстрировали свои знания о событиях Великой Отечественной войны.  Важно отметить, что судьи на станциях квеста из числа детей войны, строго оценивали знания подростков, а в случае неточностей – сами давали более полную и верную информацию о событиях Великой Отечественной войны.

Несмотря на напряженный график пребывания автопробега в районе, участники автопробега смогли познакомиться с достопримечательностями Пыталова во время обзорной экскурсии.

В завершении автопробега псковские участники проекта за праздничным столом встретились со своими единомышленниками – пыталовскими ветеранами детьми войны. Музыкально-развлекательную программу подготовили верные, надежные друзья Псковского регионального отделения Российского Красного Креста –  пыталовский творческий коллектив «С песней по жизни» под руководством Заслуженного работника культуры Маргариты Михайловой. Для ветеранов звучали любимые, популярные песни времен их молодости.  Ведущая встречи Маргарита Михайлова сумела на празднике создать торжественную атмосферу, лишенную чрезмерной официальности и наполненную душевностью и дружелюбием.  Забыв о возрасте и усталости, пожилые люди устроили творческий поединок: пели песни и танцевали. Два часа торжества прошли незаметно. По словам гостей, встреча получилась незабываемой и впечатляющей.

Напомним, что автопробег состоялся в рамках проекта «Социальная гостиная:  дневной досуг и помощь пожилым людям – детям войны» с использованием Гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов», - сообщили В Красном Кресте.

Источник: Псковская Лента Новостей
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