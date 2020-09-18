Общество

Михаил Ведерников обратился к жителям Псковской области

Губернатор Михаил Ведерников записал очередное обращение к жителям региона. В воскресенье, 20 сентября, видео размещено в инстаграм-аккаунте главы области. Прежде всего, он прокомментировал эпидемиологическую ситуацию. По определению Михаила Ведерникова, она остается «стабильной и контролируемой».

«Летом некоторые эксперты говорили о возможности начала второй волны коронавируса в сентябре, но мы видим, что эти опасения не подтверждаются - и сентябрь должен пройти спокойно. По сравнению с серединой августа динамика роста новых случаев снизилась на 40 процентов», - сказал глава области. По его мнению, это стало возможным благодаря общей работе системы здравоохранения, санитарных врачей, администрации области, руководителей муниципальных образований, населения, руководителей предприятий и организаций. Михаил Ведерников выразил благодарность всем жителям Псковской области, которые соблюдают меры санитарной безопасности.

В своем выступлении губернатор также разъяснил изменения, внесенные им в указ по противодействию распространению COVID-19. Напомним, в документе снят запрет на посещение несовершеннолетними жителями и гостями региона торгово-развлекательных центров на территории Псковской области без сопровождения родителей или лиц, их замещающих. При этом губернатор предостерег молодежь от «гулянок» в торговых центрах.

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По мнению губернатора, в настоящее время указ полностью соответствует эпидемиологической ситуации, и вносить существенные существенные изменения в документ не требуется.

Главным событием недели Михаил Ведерников назвал открытие двух новых многофункциональных медицинских центров в Пскове и Великих Луках. Напомним, в этом мероприятии в режиме видеоконференцсвязи участвовал президент России Владимир Путин. Он поддержал просьбу о строительстве детского инфекционного отделения на 60 коек.

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По словам губернатора, двадцать коек из ста в великолукском корпусе областной инфекционной больницы будут выделены для детей.

Кроме того, Михаил Ведерников в своем обращении подвел итоги Единого дня голосования в Псковской области, а также прокомментировал ряд актуальных тем. Помимо прочего, губернатор призвал жителей региона не устраивать «спам-атаки» - то есть не репостить одну и ту же информацию. «Спам очень мешает. Из-за него легко пропустить действительно важные обращения, когда людям срочно нужна помощь. Прошу вас, не забивайте директ и ленту однотипными сообщениями. Давайте уважать друг друга и не лишать помощи тех, кому она срочно нужна», – призвал Михаил Ведерников, отметив, что старается уделять внимание каждому обращению и по мере возможности всегда стремится помочь. «Достаточно тега, чтобы я увидел пост или обращение», – сказал он.