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Общество

Псковские писатели выразили соболезнования родным и близким поэта Игоря Исаева

20.09.2020 17:23|ПсковКомментариев: 0

Правление Псковского регионального отделения Союза писателей России выразило соболезнования родным и близким поэта Игоря Исаева.

«Правление Псковского регионального отделения Союза писателей России с прискорбием сообщает, что 20 сентября на сорок седьмом году жизни скоропостижно скончался поэт, член Союза писателей России с 2001 года, Игорь Исаев.

Игорь Олегович Исаев родился 13 декабря 1973 года в Пскове. Окончил факультет русского языка и литературы в Псковском государственном педагогическом институте (теперь — университет). Работал учителем в неполной средней школе села Печки (Печорский район Псковской области), был корреспондентом различных псковских СМИ. С 2014 по 2020 год преподавал в детской школе искусств, в селе Середка Псковского района.

Станислав Золотцев так отзывался о поэте Исаеве: «…Игорь Исаев — иной породы, крепкой натуры человек, «твердый орешек», воспринимает уроки неторопливо, пишет несуетно, но, чувствуется, что он — учитель литературы в сельской школе — умеет не только учить, но и учиться, причем очень творчески. Лично для меня это означает прежде всего то, что Слово Русское для него не только школьный «предмет», но — судьба. Не профессия, но — призвание…»

Творческий путь Игоря Олеговича пресекся на высокой поэтической строке, когда поэт вошел в полную силу, украшал и готов был еще более украсить русскую литературу прекрасными образцами поэзии! Увы, жизнь его трагически оборвалась!

От имени псковских писателей выражаю соболезнование родным и близким покойного! Да упокоит его Господь в селениях праведных! Вечная память! 

О времени и месте погребения поэта будет сообщено дополнительно», - сказал председатель правления 
Псковского отделения Союза писателей России 
Игорь Смолькин.

Источник: Псковская Лента Новостей
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