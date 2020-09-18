Общество

Первый памятник штрафным батальонам откроют в Псковской области

Первый и единственный в Псковской области памятник штрафным батальонам откроется в Островском районе. Об этом сообщает ГТРК «Псков» со ссылкой на создателей монумента – участников специального проекта «Губернский автодесант» Олега Константинова и Игоря Тарасова.

Фото: ГТРК «Псков»

По их словам, эти места были заброшены, хотя и важны с точки зрения истории - здесь проходила линия «Пантеры». Открытие обелиска штрафным батальонам станет первой точкой интерактивного маршрута, который собираются здесь разработать. Сейчас готовятся еще несколько объектов маршрута. Обелиск памяти солдат и офицеров штрафных батальонов планируется открыть уже в октябре.

Напомним, на линии «Пантера» в Островском районе, вблизи деревни Уткино, воевали 12-й, 14-й отдельные штрафные батальоны, 157-я, 158-я штрафные роты 3-го Прибалтийского полка.