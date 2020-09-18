Общество

В России предложили бессрочно продлить пособия для безработных с детьми

Пособие для безработных с детьми должно быть выше стандартного, причем пропорционально количеству малышей. Такая идея содержится в предложениях Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) к генеральному соглашению между правительством, объединениями профсоюзов и работодателей на 2021-2023 годы.

Фактически идея профсоюзов уже работает в России. С апреля безработные с детьми могут получить от государства дополнительные 3 тыс. рублей на каждого ребенка сверх суммы пособия.

По сути ФНПР предлагает применять эту меру на постоянной основе, пишет газета «Известия» со ссылкой на советника департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства ФНПР Егора Пьяных. Что касается размера доплаты, предварительно можно говорить о величине прожиточного минимума на ребенка (сейчас в целом по России — 10,7 тыс. рублей), уточнил специалист.

Комментировать предложение пока преждевременно, сказали в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой (координирует работу комиссии).