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Как определить рак легких по состоянию пальцев, рассказали медики

Свидетельствовать о развитии рака легких может состояние пальцев и ногтей , предупредили специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS).

Как пишет Express, рак легких считается одним из самых опасных видов заболевания, так как его трудно обнаружить на ранних стадиях.

Симптомы, среди которых кашель, боль в груди, мокрота, хрипы, появляются поздно. Медики призвали внимательней относиться к своему организму и рассказали о нестандартном признаке злокачественной опухоли легких, пишут «Известия».

Так, из-за развития рака легких могут вырабатываться гормоноподобные химические вещества. Под их влиянием больше крови и жидкости устремляется к конечностям, в особенности к тканям на кончиках пальцев. Это может привести к увеличению или утолщению пальцев.

«Определить развитие рака легких можно по изменившемуся состоянию пальцев. Одним из его симптомов является расширение, увеличение, утолщение их кончиков», — цитирует экспертов 19 сентября «Медикфорум».

Также показательным становится состояние ногтей, а именно, слишком блестящая кожа возле них. Кроме того, если посмотреть на ногтевые пластины сбоку, можно будет увидеть необычную выпуклость, которой ранее не было.

Медики предупредили, что подобные симптомы не всегда указывают на рак легких, иногда они свидетельствуют о хронических легочных инфекциях или пороке сердца.