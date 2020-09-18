Общество

Авиасообщение между Псковом и Краснодаром может появиться в 2021 году

Авиасообщение между Псковом и Краснодаром может появиться в 2021 году. Об этом сообщил комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области в Instagram-аккаунте губернатора Михаила Ведерникова, отвечая на предложение подписчика.

«Пусть бы на постоянной основе были крупные города. Например, Краснодар. Из него проще попасть на побережье», - написал пскович. «Авиасообщение по маршруту "Псков - Краснодар" рассматривается как перспективное направление в 2021 году», - пояснили в комитете.

Также высказывалось пожелание открыть авиасообщение с городами Прибалтики. «Рига, Таллин, Вильнюс, Каунас. Сделайте доступ псковичам к воздушным воротам Евросоюза, вот это прорыв будет!» - отметил подписчик.

«Открытие авиасообщения по международным направлениям в 2020 году не планируется, однако можно совершить пересадку в Москве. Рейсы по направлению "Псков - Москва" осуществляются 4 раза в неделю», - сказали в комитете.

Кроме того, подписчики высказали пожелание запустить прямой авиарейс из Пскова до Новосибирска.

«Прямого рейса не планируется, но можно подобрать удобные пересадки во Внуково - туда самолет летает 4 раза в неделю», - ответили в комитете.