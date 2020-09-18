Общество

Кому противопоказана вакцинация от COVID-19, рассказал ученый

Академик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов заявил, что вакцина от коронавируса может не подойти людям с первичными иммунодефицитами. Об этом сообщает RT.

«Ограничения могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами. При этом аутоиммунные, ревматологические и даже онкологические заболевания не будут являться противопоказанием. В первую очередь мы, безусловно, ориентируемся на указания Минздрава после третьей фазы исследований вакцины», — сказал эксперт.

По словам Караулова, изучение COVID-19 представляет собой «бесконечный процесс», который связан с совершенствованием диагностики и лечения. Он напомнил, что Минздрав РФ выпустил уже восемь временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавируса, а во всем мире разрабатываются порядка 100 вакцин.