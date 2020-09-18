Общество

Онищенко рассказал, в чем опасность введения четырехдневки в России

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал, какую опасность таит в себе введение в стране четырехдневной рабочей недели, передает РИА Новости.

По мнению депутата, такая инициатива будет только стимулировать рост алкоголизма среди населения, поскольку в стране недостаточно развита индустрия отдыха.

«Это вредно, с одной точки зрения, потому, что мы начнем резко потреблять алкогольные напитки. Потому что мы можем уже в четверг напиваться, в пятницу добавлять, а в субботу и воскресенье плавно выплывать из этого состояния», - сказал Онищенко.

В России, по его мнению, нет предпосылок, чтобы в выходные люди могли пойти куда-то вместе с семьей, и поэтому многие граждане будут просто «лежать на диване».

Также Геннадий Онищенко высказал мнение, что переход на укороченную рабочую неделю невозможен из-за текущей экономической ситуации.