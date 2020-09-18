Общество

24 новых случая коронавируса выявлено в Псковской области за сутки

Два больных коронавирусом выздоровели в Псковской области за минувшие сутки, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

В целом за весь период проведено 94964 исследования (288 за сутки), подтверждено 5196 случаев (24 за сутки), выздоровели 3889 человек, скончались 65 (0).

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