24 новых случая коронавируса выявлено в Псковской области за сутки

Два больных коронавирусом выздоровели в Псковской области за минувшие сутки, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.
В целом за весь период проведено 94964 исследования (288 за сутки), подтверждено 5196 случаев (24 за сутки), выздоровели 3889 человек, скончались 65 (0).
Статистика по районам:
- Псков – 1658
- Великие Луки – 1044
- Бежаницкий район - 59
- Великолукский район – 207
- Гдовский район – 89
- Дедовичский район – 77
- Дновский район - 112
- Красногородский район – 44
- Куньинский район – 47
- Локнянский район - 19
- Невельский район - 158
- Новоржевский район – 28
- Новосокольнический район - 143
- Опочецкий район – 65
- Островский район – 371
- Палкинский район - 58
- Печорский район – 102
- Плюсский район – 104
- Порховский район - 180
- Псковский район – 442
- Пустошкинский район – 28
- Пушкиногорский район - 16
- Пыталовский район – 30
- Себежский район – 38
- Стругокрасненский район – 51
- Усвятский район – 26.