Общество

Реконструкцию «Машиностроителя» в Пскове завершат к 1 декабря

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников проконтролировал завершающий этап реконструкции стадиона «Машиностроитель» в Пскове 21 сентября. Финальные работы планируется завершить к 1 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Надо ориентироваться на 1 декабря», - подчеркнул глава региона. «Будем стараться, чтобы этот срок выдержать», - ответил подрядчик.

Михаилу Ведерникову продемонстрировали вип-трибуну и новое покрытие на футбольном поле, на котором уже нанесли необходимую разметку. Вокруг поля на беговой дорожке в настоящее время ведется укладка асфальтового покрытия.

Кроме того, губернатор осмотрел административный корпус, готовность которого составляет 95%. Уже монтируются необходимые пожарные датчики и видеокамеры. В помещения также закупается тренажерное оборудование, шкафчики и прочая спортивная атрибутика.

Благоустройство территории стадиона планируется закончить в течение месяца - до наступления неблагоприятных погодных условий.

На осмотре объекта также присутствовали вице-губернатор Василий Осипов, председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов и глава администрации Пскова Александр Братчиков