Общество

Протокол составили на жителя Себежского района из-за опасного сорняка

В Псковской области собственник привлечен к административной ответственности за невыполнение предписания по ликвидации карантинного сорного растения на землях сельхозназначения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, на землях в деревне Залосемье Себежского района, принадлежащих физическому лицу, в 2019 году была установлена карантинная фитосанитарная зона по тимьяновой (клеверной) повилике. Владельцу земель было выдано предписание о ликвидации растения.

Однако в ходе выездной проверки в августе этого года должностные лица Россельхознадзора установили, что предписание не выполнено. В отношении собственника составлен протокол по части 1 статьи 19.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ Материалы дела направлены в суд.

Управление Россельхознадзора обращает внимание, что повилика включена в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза, утвержденный решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 № 158. Как паразитное сорное растение, оно сочетает в себе большую жизнеспособность и высокую плодовитость, вызывает общее нарушение обмена веществ у культурных растений.

«Пораженные повиликой растения сначала отстают в росте, затем желтеют и погибают. Вред, наносимый сельскому хозяйству карантинными сорняками, обусловлен не только снижением урожайности культур, но и нанесением экономического урона в связи с засорением урожая и ухудшением его качества, снижением продуктивности лугов и пастбищ, а также токсичностью для людей и животных. Сено кормовых трав, пораженных повиликой, плесневеет, теряет свою питательную ценность и может вызвать заболевание сельскохозяйственных животных», - рассказали в ведомстве.