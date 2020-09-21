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Заинтересовать современного школьника сложно - великолукский педагог

Об опыте работы педагогом, качествах, которыми должен обладать учитель, умении заинтересовать и мотивировать школьника в интервью Псковской Ленте Новостей рассказала учитель начальных классов, физической культуры МБОУ СОШ 6 им. Героя Советского Союза А. В. Попова Виктория Романова. В ходе беседы педагог также высказала свое мнение по поводу мер поддержки учителей в регионе.

- Почему вы выбрали данную профессию?

- Профессия учителя вошла в меня с молоком матери. Моя мама - учитель начальных классов, и я с детства видела, как она готовится к занятиям, прописывается в тетрадях, делает кораблики с примерами для занятия, вырезает листочки, кружочки и ромбики. И еще в детском саду я поняла, что хочу стать учителем. И я им стала, понимаю, что это именно мое. Мне нравится работать, я получаю огромное наслаждение от общения с детьми. И нисколько не жалею, что когда-то в детстве мне захотелось стать учителем, глядя на мою маму.

- Чего, на ваш взгляд, было недостаточно в вузовской программе, когда вы учились в университете?

- На мой взгляд, в университете не хватает практики, ведь только практика помогает стать хорошим учителем. Ни одна книга не расскажет, как поступить в той или иной ситуации, как найти подход к детям. Только практика. И чем больше, тем лучше. Пройдя практику, ты поймешь, а туда ли ты пошел учиться.

- Какие особые качества и навыки нужны человеку, чтобы успешно работать в этой профессии?

- Учителем нужно родиться, если ты не родился учителем, и это не твое призвание, никакие навыки и качества не помогут стать профессионалом в своем деле. Но если все же отмечать качества, то это тактичность, любовь к детям, терпение и преданность профессии.

- С какими трудностями вы сталкиваетесь в работе?

- Трудностей в работе учителя много. К каждому ребенку нужно найти свой индивидуальный подход, донести информацию урока так, чтобы все ученики класса ее восприняли и усвоили, и это самое трудное.

- В образовательной системе прослеживается тенденция к edutainment - игровым технологиям в учебном процессе. Как вы считаете, нужны ли они современной школе?

- Игровые технологии, конечно же, нужны современной школе, ведь дети всегда остаются детьми, где бы они не находились - дома или в школе. А дети любят играть и легче усваивают информацию в игровой форме, но игровыми технологиями, на мой взгляд, не стоит слишком увлекаться. Игровые технологии, по моему мнению, - это один из компонентов обучения.

- Если говорить об учебном процессе, нельзя не вспомнить о гаджетах. Как вы относитесь к использованию смартфонов и планшетов на уроках?

- Тема гаджетов очень сложная. Современный мир уже невозможен без гаджетов. Но я отдам предпочтение обычной книге, а не электронной, ничто не сможет заменить шелест страниц, хруст новой книги и ее запах. Возможно, в старшем звене электронные книги - выход, так как много учебников и носить их тяжело, а электронная книга включает в себя все книги, но это гаджет, он может сломаться, разрядиться. И все-таки бумажная книга бережет наше зрение.

- Одним из главных качеств хорошего педагога считается умение заинтересовать школьника предметом. Как вы справляетесь с этим? Поделитесь своими секретами.

- Заинтересовать современного школьника очень сложно, чтобы урок прошел плодотворно, учителю нужно постараться. Это не должен быть монотонный, нудный урок. Он должен быть динамичным, уникальным и увлекательным. Каждый преподаватель по-своему решает эту проблему. Я использую атмосферу дружбы, уважения, игровой, групповой, соревновательный методы на своих уроках.

- По вашему мнению, достаточны ли меры поддержки педагогических работников в Псковской области со стороны властей? (К примеру, выплаты молодым специалистам в размере 50 тысяч, установлено почетное звание «Заслуженный педагогический работник Псковской области», установлена стимулирующая выплата в виде надбавки за звание в размере 5 тысяч рублей)

- Мер по поддержке учителей недостаточно, на мой взгляд, не только в Псковской области, но и в стране в целом. Молодой специалист - три года, а потом никакой поддержки. Чтобы получить звание, нужно не один год отработать, да и потом, звание дают не всем. А остальным как работать? Нужны еще какие-то меры по поддержке учителей, это мое мнение.

- Как вы считаете, программа «Земский учитель» (в рамках которой педагоги, которые решат приехать на работу в малые города и села, получат миллион рублей) поможет решить кадровую проблему, привлечь педагогов на село?

- Программа «Земский учитель», конечно, хорошая, но кадровый вопрос, на мой взгляд, она решает только на несколько лет, пока идут выплаты, потом специалисты уезжают из села и малых городов в более крупные. И как решить эту проблему, не знает, наверное, никто.

- Скажите, пожалуйста, участвуете ли вы в каких-либо конкурсах для педагогов, программах повышения квалификации? Важно ли это для педагога и почему?

- Конечно, я участвую в педагогических конкурсах, семинарах и курсах повышения квалификации. Несколько раз приняла участие в городском конкурсе «Успех». Курсы повышения квалификации стараюсь проходить ежегодно. Ведь это необходимо для педагога, чтобы быть более компетентным в своей области. Жизнь как и образование не стоит на месте; все развивается, и учитель должен развиваться в унисон с новыми тенденциями в образовании, а в этом помогают курсы, семинары и конкурсы.

Беседовала Олеся Скрипченко