Общество

«Гражданский мониторинг» прошел в полиции Псковского района

Общероссийская акция «Гражданский мониторинг» состоялась в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОМВД по Псковскому району.

18 сентября новый состав членов общественного совета при ОМВД посетил отдел полиции с целью контроля правильности выполнения процедур и фактов соблюдения законных прав граждан.

В ходе проверки члены общественного совета встретились с начальником ОМВД России по Псковскому району. Состоялась беседа о проблемах, возникающих при исполнении служебных задач, а именно в организации работы с несовершеннолетним и молодежью, обеспечении безопасности дорожного движения, в работе с категорией граждан, относящихся к «группе риска».

Не остался без внимания и вопрос обеспечения профилактических мер, связанных с риском заражения СOVID-19. Проверено наличие в помещениях для приема граждан средств индивидуальной защиты и противовирусных средств.

«Подобные встречи в дальнейшем будут осуществляться на постоянной основе, у членов общественного совета при ОМВД России по Псковскому району достаточно много запланированных мероприятий позволяющих реализовать свои права и обязанности гражданам», - заключили в ведомстве.