Общество

«Мир верхового болота» показали великолукским кадетам

Фотовыставка Полистовского заповедника «Мир верхового болота» открылась в кадетской школе Великих Лук. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе заповедника.

«Экспозиция познакомит ребят и педагогов с удивительным и загадочным заповедным миром, - рассказали в пресс-службе. - На фотографиях представлены завораживающие виды "марсианских" пейзажей, множество птиц и растений, в том числе краснокнижных».

Выставка состоит из 36 работ, над которыми трудились как фотографы-профессионалы, так и волонтеры Полистовского заповедника.

Фотовыставка продлится до середины октября.