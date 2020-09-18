Общество

Псковичей приглашают поучаствовать в олимпиаде «Россия в электронном мире»

Одиннадцатая ежегодная интерактивная олимпиада «Россия в электронном мире» стартует в президентской библиотеке 21 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной научной библиотеки.

Учащиеся 10-11 классов, а также студенты учреждений среднего профессионального образования России и зарубежных стран могут зарегистрироваться на сайте интерактивного образовательного проекта и проверить свои знания по русскому языку, истории и обществознанию. Регистрация и выполнение заданий первого этапа будут доступны до 30 ноября включительно.

С сентября 2020 по март 2021 года старшеклассники будут выполнять задания в рамках трех этапов олимпиады, два из которых, отборочные, пройдут дистанционно. Завершающий этап, по сложившейся традиции, дает участникам возможность проверить свои знания в очном формате.

Финалисты из Псковской области встретятся на площадке удаленного электронного читального зала президентской библиотеки по адресу: улица Профсоюзная, 2. (Псковская областная универсальная научная библиотека).

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