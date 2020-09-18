Общество

«Аллея землеустроителей» появилась в Пскове

«Аллею землеустроителей» высадили в Пскове сотрудники региональной Кадастровой палаты. Два десятка саженцев ив, елей и сосен посадили между школой №24 и детскими садами №48 и №50 в районе Завеличье, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учреждения.

«Заложив аллею, мы хотели не только увековечить памятную дату - Федеральная кадастровая палата отмечает в этом году свое 20-летие, но и отдать дань уважения и памяти профессии землеустроителя. Тем более, когда в нашем регионе проживают два специалиста с почетным званием "Заслуженный землеустроитель Российской Федерации"», – рассказала директор Кадастровой палаты по Псковской области Марина Бочарникова. Она выразила уверенность, что посаженные деревья будут радовать подрастающее поколение жителей города и помогут заинтересовать новой для них профессией.

Мероприятие прошло при поддержке администрации города Пскова, регионального Управления Росреестра и активном участии сотрудников ОАО «ПрофКадастр».

Федеральный экопроект «Аллея землеустроителей» предусматривает посадку с сентября по октябрь более тысячи саженцев деревьев и возведение одноименной аллеи в регионах России.