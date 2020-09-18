Общество

Несанкционированную свалку убрали возле лыжной базы в Корытово

Псковичи убрали несанкционированную свалку возле лыжной базы в Корытово. Организатором субботника выступил депутат Псковской городской Думы, президент федерации Северо-Западного федерального округа по кикбоксингу Сергей Колосов, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании «Экопром».

Сергей Колосов рассказал, что свалка в заброшенном сарае появилась больше года назад, и с каждым днем увеличивалась в размерах. «20 сентября мы решили устроить субботник. В нем приняли участие волонтеры волонтерского центра «Единой России» и члены Федерации кикбоксинга города Пскова, всего 10 человек», - сообщил Сергей Колосов.

На просьбу об оказании помощи в проведении мероприятия откликнулась компания «Мехуборка Псков». Собранные волонтерами 15 кубометров отходов вывезли в тот же день.

«Надо любить свой город и содержать его в чистоте. Наш старинный город должен быть чистым. Есть поговорка: чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Но убирать тоже кому-то надо», - добавил Сергей Колосов и поблагодарил регоператора за помощь.

19 сентября компания «Экопром» оказала содействие в организации и проведении акции «Всемирный день чистоты» в Пскове.