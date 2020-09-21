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Общество

В WhatsApp появится новая функция

21.09.2020 18:10|ПсковКомментариев: 0

WhatsApp запускает новую функцию, позволяющую одновременно подключить несколько устройств к одной учетной записи. Об этом сообщает WABetaInfo.

Отмечается, что разработчики уже подготовили заключительную версию этого обновления и вскоре начнут открытое бета-тестирование.

По данным портала, после запуска функции в приложении появится раздел «Привязанные устройства», где пользователь сможет подключить одновременно до четырех гаджетов. После этого мессенджер будет доступен без подключения через смартфон.

На привязанных устройствах появится возможность синхронизировать историю сообщений и отметки о прочтении и доставке, а также отключить определенные чаты.

Источник: Псковская Лента Новостей
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