Общество

Демилитаризованную зону для IT-компаний мечтает основать в Псковской области хакер Павел Ситников

Демилитаризованную зону по налогам для IT-компаний мечтает основать в Псковской области проживающий в Великих Луках хакер Павел Ситников. Об этом он сообщил в интервью журналу «Эксперт».

Фото: expert.ru

Павел Ситников - российский хакер, который рассекретил себя несколько лет назад, когда испугался за свою жизнь. По той же причине он нанес на тело множество татуировок — чтобы его можно было опознать, пишет издание. Иногда его имя мелькает в СМИ, когда речь заходит о слитых данных - клиентов банков, крупных магазинов. Эти «сливы» приписываются ему. Ему много чего приписывается, в том числе разнообразные взломы, вбросы, влияние на внешнюю политику. Живет он в Великих Луках и, как следует из его интервью, успел также поработать в администрации Пскова, где «за компы отвечал».

В интервью Павел Ситников рассказал, почему живет в Великих Луках. «Ну а че? С этими деньгами я тут царь и бог. А уехать я не могу», - сказал он и также обратил внимание на большое количество джипов, которые ездят по городу. Деньги на дорогие иномарки у великолучан, по его словам, есть благодаря тому, что в Великих Луках располагается «стратегический объект Российской Федерации». «Во-первых — мясокомбинат. Присутствует тут у нас и военная тематика. А сейчас тут еще один из ЦОДов будет построен, центр обработки данных, — это такой большой кластер, как Google. Они же хотят нас всех на одну карточку перевести, чтобы там все наши данные были», - сообщил хакер.

Также Павел Ситников рассказал, кто такой «русский хакер», чем он руководствуется, что у него на душе, есть ли вообще у него душа и действительно ли хакеры настолько всесильны, что могут влиять на политику. Главной темой разговора стал цифровой контроль за простым человеком, который не могут игнорировать даже хакеры.

Ответил он и на вопрос о своих ближайших планах: «Сейчас по банкам российским пройдемся, чтобы финансовый сектор подрасшатать. Опубликуем базы данных. А вообще мы хотим сделать зону, как в Сколково, но в Псковской области, — такую демилитаризованную зону по налогам для IТ-компаний. Хочу, чтобы айтишники ко мне съезжались, чтобы были вокруг меня и чтобы все было круто».

Павел Ситников также признался, что хакеры хотят, «чтобы весь земной шар офигел». «Мы возьмем воздух, наложим на него истории и вам все это впарим... Мы, хакеры, больные люди, алкоголики. И я должен создать для нас отдельный мир на территории России, - рассказал он о своих планах. - Нужно всем по квартире купить, чтобы никто не парился, и дальше заниматься работой».