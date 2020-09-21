Общество

В Роспотребнадзоре обещают, что новых ограничений по коронавирусу не будет

В ближайшее время на территории РФ не требуется вводить новые ограничения из-за коронавируса COVID-19. В этом заверила журналистов руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, ранее уже много раз отмечалось, что во второй декаде сентября мы увидим значимые цифры по заболеваемости коронавирусом. «Они сегодня и есть», — сказала Попова и добавила, что каждый случай «эпидемиологически понятен». В происходящем нет «ничего непонятного или неизвестного», все было ожидаемо, поэтому новых ограничительных мероприятий вводить не требуется, передает слова Поповой РИА Новости.

Она добавила, что сейчас эпидемиологическая ситуация в стране стабильна. Рост случаев коронавируса связан с началом респираторного сезона.